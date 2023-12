Il gioco di cantare la morte tra passato e presente

Durante le prove di “Medea” che in questi giorni sono iniziate al Teatro La Scala, ho incontrato i bambini che interpreteranno sul palcoscenico la coppia dei figli di Medea e Giasone. Hanno 7 e 9 anni. “Sapete un po’ di cosa parla questa storia?”… “Si, ci uccide nostra madre!”. Mai risposta fu più rapida e concisa, accompagnata da un fiero sorriso. Questo mi ha fatto subito pensare che noi adulti ci facciamo troppi problemi: una storia così crudele, addirittura un infanticidio, come poterlo proporre a dei bambini, quelli che poi dovranno essere in scena? Invece per loro, far finta di essere i due figli che vengono uccisi è eccitante: ogni volta che li incontro mi chiedono se finalmente arriveremo a provare la scena finale, non vedono l’ora di arrivare a quel momento dell’opera e in questo c’è sicuramente anche un aspetto esibizionistico, perché sanno bene che in quella scena tutto il pubblico sarà concentrato solo su di loro. Giocare a fare i morti, come ad Halloween quando si truccano il viso come degli zombie, dei cadaveri ambulanti, con occhiaie profonde, spade conficcate in testa, sangue disegnato attorno alle labbra. L’apparato della finzione, dei trucchi, del “fare finta che…” permette di poter arrivare ovunque, senza pericoli.

