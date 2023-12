I tormenti della bomba nazista

"Se conosciamo in modo preciso il presente, possiamo prevedere il futuro”. Di questa affermazione, dice Heisenberg, “non è falsa la conclusione, bensì la premessa”. Infatti “in linea di principio noi non possiamo conoscere il presente in tutti i suoi dettagli”. Ecco, in parole povere è questo il succo del suo principio di indeterminazione. Che, partendo dalla fisica ch’è la sua culla, suona pressappoco così: se di una particella elementare conoscete la velocità non potrete conoscerne, al tempo stesso, la posizione; mentre se ne conoscete la posizione non potrete conoscerne, né potrete pensare di ricavare, la velocità.

