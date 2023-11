L'indicibilità del Male e la fatica di giudicare. Uno specchio per l'oggi

Quando il 15 dicembre 1945 il prestigioso Newsweek titolò “The Nuremberg Show”, il processo di Norimberga era iniziato da venti giorni e soltanto in pochi trovarono da ridire: né i lettori del mondo libero appena uscito dalla tragedia, né tantomeno i colleghi giornalisti di tutti i paesi che di giorno assiepavano la tribuna stampa del tribunale e che la sera dividevano brande militari e pasti nelle enormi stanze finto-gotiche del castello Faber-Castell, appena fuori città, dove era stato allestito il Press Camp. Ernie Deane, il factotum militare americano che si occupava dei cronisti, in quei giorni scriveva alla moglie: “Non preoccuparti di quello che leggi sui giornali, i corrispondenti sono qui a frotte e il processo è molto noioso per la maggior parte del tempo”. Eppure si era davanti al processo del secolo, o addirittura “l’ora zero” di una nuova visione dei diritti umani e internazionali, e sul banco degli imputati c’erano Göring, Ribbentrop, Kaltenbrunnen, Hess. Era il processo ad altissimo tasso simbolico – “processo didattico”, scrisse il grande scrittore ebreo tedesco Alfred Döblin, una star tra i corrispondenti – con cui le potenze vincitrici, a costo di scavalcare e riscrivere le regole, intendevano rifare le basi del diritto internazionale. Eppure, visto dalla tribuna stampa, il quadro d’insieme non era così nitido. Un mese prima, l’unico corrispondente cinese a Norimberga, Xiao Quin, scrisse non senza un filo di eccitazione che si sarebbe trattato di “un grande evento”. La presa di coscienza dell’orrore – e del ruolo “morale” di testimoni a cui i giornalisti e gli scrittori erano chiamati – non erano ancora scattati. E in alcuni casi non sarebbero scattati per niente, generando addirittura complicati ribaltamenti.

