Un impero per sorelle e cognati. Il metodo Napoleone

Dopo aver bombardato la città e fatto breccia nelle mura, Napoleone concesse agli assediati un cessate il fuoco. Gli mandò due ufficiali a trattare la resa, e lo scambio dei rispettivi prigionieri. Per tutta risposta quelli tagliarono le teste ai messaggeri, le infilarono su delle picche e le issarono sugli spalti. La vendetta fu feroce. La città fu presa d’assalto il giorno stesso. I soldati francesi ammazzarono chiunque gli capitasse a tiro, donne, vecchi, bambini compresi. Succedeva nel marzo del 1799. La città si chiamava Jaffa. Allora come oggi, giusto a ridosso di Tel Aviv. In quella che allora veniva chiamata Siria. Non ancora Palestina, tanto meno Israele.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE