Alla fine, niente è peggio di un film storicamente corretto ma noioso

"Hai appena cambiato il corso della mia vita, Napoleone”. La fanciulla è tutta un brivido, fissa il giovanotto che non porta ancora il bicorno, ma ha appena vinto la sua prima battaglia. Monthy Python? Un numero comico sulla vita del condottiero che “davanti a lui tremava tutta Europa”? Una vignetta della rivista Mad che seppelliva sotto una risata i film di successo? La dimostrazione che i grandi attori possono fare tutto? A teatro forse: al cinema un cinquantenne stenta a dimostrare 25 anni, a dispetto delle luci e del trucco. Il “Napoleon” di Ridley Scott è stato così duramente criticato che perfino l’altezza dell’attore Joaquin Phoenix passa in secondo piano. La realtà resta fuori portata, a dispetto degli eroici sforzi fatti dai registi per imporre la propria visione. Sullo schermo, i quadri di Jacques-Louis David riportati alla vita – e alla battaglia: le scene meglio riuscite. Il regista ha fatto parecchio allenamento, e con storyboard precisamente tracciati (un esercizio di matematica, prima che artistico) riprendeva i campi di battaglia e le truppe in movimento usando una decina di macchine da presa.

