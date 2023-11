Con il libro sulla storia di Roma, Aldo Cazzullo è l'erede di Bocca, Biagi e Montanelli  

Da Cesare alla rivolta di Spartaco fino al segno vincente e cristiano di Costantino, e poi ancora Roma che rinasce, sempre, e continua anche a Bisanzio, rivive nella corona di Napoleone e poi nell’impero di cartapesta dell’Italia mussoliniana, per reincarnarsi infine pure nei simboli della potenza democratica americana che ribattezza col nome di Capitol Hill, ovvero di collina del Campidoglio, la sommità di Washington. “Roma non è mai caduta”, scrive Aldo Cazzullo nel suo ultimo libro, “Quando eravamo i padroni del mondo. Roma: l’impero infinito” (Harper Collins), un racconto vivacissimo e sorprendente della storia romana condensato – pensate – in 287 pagine attraverso le quali ancora una volta questo giornalista poliedrico, capace di praticare tutti i generi del giornalismo con la stessa grazia, ci conferma d’essere l’erede di Indro Montanelli, di Enzo Biagi e di Giorgio Bocca, insomma di quel mondo di grandi giornalisti che sapevano essere anche dei grandi divulgatori storici.

