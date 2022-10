Vaccinarsi contro il virus fascista. Lezioni dal passato nell'ultimo libro di Cazzullo (con un punto da approfondire)

La fascinazione della piccola borghesia per Mussolini. All’origine del fascismo ci sono stati gravissimi errori dei socialisti massimalisti, senza i quali esso non si sarebbe affermato

"Cent’anni fa, in questi stessi giorni, la nostra patria cadeva nelle mani di una banda di delinquenti, guidata da un uomo spietato e cattivo”. Con queste parole si apre l’ultimo libro di Aldo Cazzullo, “Mussolini il capobanda. Perché dovremmo vergognarci del fascismo” (Mondadori, pp. 349, euro 19). Un libro che elenca e descrive le malefatte di Mussolini e del regime da lui instaurato: la soppressione delle libertà sindacali e politiche, la persecuzione (spesso fino alla morte) degli avversari politici (Giacomo Matteotti, Giovanni Amendola, Piero Gobetti, Antonio Gramsci, Carlo e Nello Rosselli, sono solo i nomi più illustri), le infami leggi razziali, i crimini contro altri popoli (in Libia, in Etiopia), le aggressioni alla Francia, alla Grecia, alla Russia. Per più di 300 pagine Cazzullo dà una ricostruzione accurata di tutti questi crimini e misfatti.