Van Gogh, il san Francesco protestante che non separava l'arte dalla fede

Alla fine di una puntata diventata virale dell’eterna serie inglese “Dr. Who”, Vincent Van Gogh viene portato dal dottore nel futuro in modo che possa sentire le parole di un curatore dell’Orsay che dice: “Senza dubbio si tratta del più celebre grande pittore di tutti i tempi”. Il Van Gogh interpretato da Tony Curran si mette a piangere dalla gioia. È forse la condanna più grande per un uomo che dedica la sua vita alla pratica artistica quella di esser riconosciuto solamente dopo la morte, non poter vedere gli effetti sul mondo della propria opera. Questa è la narrazione che le prof. d’arte del liceo ci facevano sul pittore olandese, raccontandoci di come molti suoi quadri fossero poi stati ritrovati in delle stalle.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE