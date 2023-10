La storia culturale americana nella vita di Jim Thorpe, il più grande atleta del mondo

In Pennsylvania, tra Philadelphia e Scranton, c’è un comune di poco più di cinquemila abitanti noto come “La Svizzera d’America”, per via dei suoi paesaggi quasi alpini. Si chiamava Mauch Chunk, ma la cittadina nel 1954 cambiò nome in Jim Thorpe. Il nome è quello di un celebre sportivo che nello stato aveva passato alcuni anni da studente, nella Indian Industrial School di Carlisle, e che l’ultima moglie aveva scelto come luogo per costruirci il suo mausoleo. Il comune di Mauch Chunk sperava che questo portasse dei turisti attratti dalla fama di uno sportivo che alle Olimpiadi del 1912 il re di Svezia, consegnandogli due ori, chiamò “Il più grande atleta del mondo”. Anche chi non è attratto dall’epica sportiva, dai libri sui grandi calciatori o allenatori, dai biopic su pattinatrici e corridori, dai memoir di tuffatrici e pugili, dalle biografie di LeBron James e Michael Jordan (o quelle di Zidane con prefazione di Walter Veltroni), pensando che in fondo gli sportivi non sono così interessanti, potrà invece stupirsi leggendo della storia di Jim Thorpe. Di un nativo americano in cui scorre il sangue dei puritani inglesi, ma anche quello di Falco Nero, che combatté con gli inglesi e fu il primo nativo a pubblicare un’autobiografia.

