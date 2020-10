I discendenti di Toro Seduto e lo scalpo di Trump

Sparsi in 567 tribù e parlanti oltre 100 lingue, negli Usa ci sono cinque milioni di nativi americani. E la commemorazione della scoperta del 1492 divide ancora il Paese

Le tribù di nativi americani ufficialmente riconosciute sono, a oggi, 567. Il 30 per cento degli americani originari abita nelle città, gli altri vivono nelle riserve suddivise tra federali e statali. 326 federali, per la precisione, moltissime delle quali situate a ovest del Mississippi, più 21 riserve statali, quasi tutte a est del grande fiume. Restano tuttora più di 100 le diverse lingue indiane praticate negli Stati Uniti. Nonostante l’orrenda strage compiuta dai coloni europei a partire dal 12 ottobre 1492, data celebrata ieri nel ricordo di alcuni, laddove maledetta da altri, incontestabile resta in altri termini il fatto che vivono a oggi, negli Usa, cinque milioni di guerrieri discendenti in qualche modo da Toro Seduto. E lo scalpo di Trump, sempre là.

