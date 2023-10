Perché mi piace il sud

Perché passo sempre più tempo fra Puglia e Lucania? Perché sento il bisogno di trasferirmi definitivamente al Sud? Non l’ho capito bene nemmeno io. Per fare ciò che faccio di pretesti ne trovo, sono abilissimo a trovarne, troverei pretesti anche per andare ad abitare a Sondrio se soltanto me ne venisse l’uzzolo. Ma sono appunto pretesti. Siccome sono un uomo piuttosto fortunato, e un letterato privilegiato, e un neghittoso inveterato, lo sforzo di comprensione non lo chiedo a me stesso bensì ad alcune fra le menti meridionali migliori, scegliendole fra chi è più aduso a confrontare Nord e Sud (farci caso: piaceri e dispiaceri del Sud sono quasi sempre in rapporto ad analoghi e contrari dispiaceri e piaceri del Nord). Ora che gli ultimi turisti se ne stanno andando e che il Sud sta per rimanere solo soletto. Nei giorni che precedono l’amatissimo mare d’inverno.

