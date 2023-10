Ora tocca alle scrittrici confrontarsi con la figura paterna in crisi

Le tue orecchie sono diverse dalle mie. Ci ho messo tre mesi ad accorgermene. Ero preoccupato, però ora che siamo in due ci sono troppe cose di cui preoccuparsi. Prima non c’eri, poi sì. Sta di fatto che è stato un trauma. Una mattina ero io, quella dopo era noi. Già prima di te ero spaventato. Dopo il tuo arrivo non c’è stato più niente a separare una paura dall’altra. Non ho avuto abbastanza tempo per prepararmi, per scappare”. E’ l’incipit del romanzo L’incendiario (Perrone editore), della scrittrice nordirlandese Jan Carson che ha per protagonisti assoluti due uomini, anzi, due padri. Un romanzo che si fa interprete dei sentimenti maschili, quasi un romanzo queer, se con questo termine possiamo allargarci al concetto di persona, superando gli impicci del genere. Con una scrittura “sporca” – tesa e ruvida, ironica, sentimentale e anche un po’ noir – Jan Carson si sottrae alla tendenza prevalente nella letteratura delle donne a parlare di sé, in un cerchio di madri, figlie, amiche, sorelle, e si avventura a calarsi tra gli uomini, raccontati non solo come incerti interlocutori o problematici figli mariti amanti. Entra, da donna, nel mondo maschile, per restituircelo. Jan Carson, paragonata ad Angela Carter, appartiene al filone letterario del realismo magico, e il suo romanzo è costellato di bambini da strani poteri, c’è chi vola, chi vede il futuro. In esergo, un riferimento filologico ci rimanda al doppio significato di sirena: allarme sonoro per segnalare il pericolo e donna acquatica dal canto incantatore. Giusto per dirci a cosa andiamo incontro.

