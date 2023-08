Vita e famiglia queer, un mondo di favola bello ma non sempre

Vivendo scrivendo e morendo Murgia ha celebrato la vita e la famiglia queer, che una volta era un brutto insulto e ora è un mondo di favola di cui il mondo celebrante evidentemente ha bisogno, si ha sempre bisogno dell’esperienza e della morte degli altri per nutrire il proprio amore, la propria vicinanza. Bisogna vivere nell’apertura eccentrica, queer, rifiutare i codici prescritti, matrimonio, gender, corpo, anima, tutto va rimescolato in nuovi ruoli che aspirano a non essere ruoli, i figli non sono figli se non dell’anima, i sessi non sono sessi se non per scelta, i riti sponsali sono triste occasione e necessità burocratica, l’importante è amarsi multidisciplinarmente, l’importante, come dice il mantra della felicità contemporanea, è volersi bene, vecchio adagio che torna utile. La famiglia allargata è già tradizione, vecchiume, una finzione di fatto e di diritto, la famiglia e la vita queer sono un nuovo orizzonte.

