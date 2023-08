Tierra prometida, il bel libro di Alver Metalli sulla nascita di Cl in America Latina

Storia di una storia”. E’ il sottotitolo che Alver Metalli ha voluto per il suo libro Tierra prometida (Edizioni di Pagina). Non perché sia un cultore di astruse narratologie, ma l’esatto contrario: la concretezza, la fisicità di storie vere. Si è messo al computer, una sera di Buenos Aires, spinto da più sollecitazioni: non a scrivere un libro, ma a ricostruire una memoria preziosa. “La storia di una corrente di amicizie che scava un solco nella più vasta storia degli uomini del nostro tempo”, sono le prime parole. Che poi, è esattamente il modo di procedere del cristianesimo nella storia degli uomini. In questo caso, una parte precisa di quella grande corrente: compresa “tra il 1973 e il 1984, a cavallo tra Italia e America latina”. Un racconto “che ha al centro un uomo” e che riguarda la nascita delle prime esperienze di Comunione e liberazione in America latina e una fitta rete di incontri, di tentativi, che arrivano fino a noi e alla Chiesa di oggi. Alver Metalli è romagnolo di nascita, uno dei primi della nutrita schiera di giornalisti nati dalla scuola del Sabato e del mensile 30Giorni, che ha diretto. Vive da molti anni in Argentina, dopo aver vissuto in altri paesi del Cono Sur: portato dalla professione, dalla passione per quei popoli e dall’impegno a far germogliare anche lì l’esperienza cristiana di cui è parte.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE