Tim Page, il più pazzo del Vietnam. Requiem al fotografo-soldato scomparso un anno fa

Autore di alcune delle immagini più iconiche del conflitto. Eccentrico anticonformista, il suo “terribile amore per la guerra” ispirò il protagonista di “Apocalypse Now”

“Come si fa a invidiare un morto?”. È un pensiero, un dubbio retorico, annotato oltre vent’anni fa al “Museo dei residuati bellici” di Saigon, prima conosciuto come “Museo dei crimini di guerra americani” e poi ribattezzato dopo il 1995 e l’arrivo dei primi turisti (reduci, perlopiù) dagli Stati Uniti. È un luogo inquietante, un campionario di orrori, per le immagini di torture o degli effetti del napalm, per l’esposizione di armi che hanno un’anima perché hanno ucciso.