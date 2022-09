Viaggio fotografico nelle terre occupate dai russi in Ucraina

I residenti di Lysychansk in fila per ricevere il cibo distribuito dai soldati russi (Washington Post)

“La Russia è qui per sempre”, in un cartellone pubblicitario di Donetsk (Washington Post)

La telefonata è arrivata una domenica di luglio. Fai i bagagli, mi dissero: tra due giorni andrai nell’Ucraina occupata dai russi. Sono un fotografo che lavora a Mosca e mi sto occupando di guerra, avevo sentito parlare di questi tour surreali per la stampa nelle città ucraine occupate dai russi e gestiti dal ministero della Difesa. Sapevo che questi viaggi erano accompagnati da una sana dose di propaganda del Cremlino, ma ero ansioso di fotografare posti in cui pochi giornalisti riescono ad accedere. Era una possibilità unica per vedere come fosse la vita in luoghi virtualmente tagliati fuori dal mondo.