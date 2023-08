Ogni sfumatura una storia. Stoffe e romanzi di Lisa Corti, Nostra Signora del design tessile

Con Katherine Mansfield parlavo, sentivo un’affinità che andava oltre la pagina”. “Quando leggi William Somerset Maugham è come se ce l’avessi seduto davanti. Vorresti solo chiedergli di restare lì, a intrattenerti all’infinito. Per conto mio, Il velo dipinto avrebbe potuto non finire mai”. “Graham Greene bravo ma rigidino. Nonostante questo l’ho letto tutto”. “Raymond Chandler è magia, dalla prima all’ultima pagina.” “Lawrence Osborne è uno scrittore perché sa dire l’indicibile”. “I libri li scelgo in base a quel che è scritto sul retrocopertina, ma solo se sono alla disperazione”. “Mai impazzita per Georges Simenon”. Ma anche: “Un giorno, al mercato di Keren, tra le mucche, io ho conosciuto l’organza”. Oppure: “Io e mia figlia sedicenne con diciannove dentisti: era il 1976 e fu la mia prima volta in India”. Ancora: “La perfezione non mi interessa, non mi è mai interessata”. “A Camilla Cederna piacevano molto i miei vestiti, ma lo sa? Non so tenere un ago in mano”. E soprattutto: “Non ho bisogno di vederli: io, i colori, li sento”. Passare una mattina con Lisa Corti – Nostra Signora del design tessile, Dama della stampa stilizzata, Pioniera dei fiori, dei caftani e delle righe che conquistò le pagine di Life – significa scoprire che il romanzo è lei.

