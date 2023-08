Montaigne in mezzo al mare. Intervista a Carlo Romeo

Una vita in compagnia dei “Saggi”. Perché la cultura umanistica è “non sentirsi mai soli”. Poi la passione per la vela, Hemingway, la Rai, la scoperta di Andrea Camilleri. Intervista d'acqua salata

Carlo Romeo è un nomade acquatico con tre ancore al comodino: Le lettere a Lucilio di Seneca, il Qohelet, i Saggi di Montaigne. Ma sono anche altri i libri che legge e rilegge, da Tre uomini in barca di Jerome K. Jerome ai Diari di Vitaliano Brancati, da La storia di san Michele di Axel Munthe al De bello gallico di Cesare. Vive nel paese più piccolo di uno stato piccolissimo, in una casa stile residenza di campagna del signor Drummond. Del resto è andata proprio così: dopo che un americano l’ha fatta costruire e ci ha vissuto per anni, l’ha abbandonata. “Era diventata una grotta”, racconta, e solo dopo una lista infinita di lavori nel 2021 l’ha abitata con moglie e figlio. Ora è talmente finestrata che ci si potrebbe abbronzare anche al chiuso – molto spazio, i mobili di tre case, legni di una vita intera. Un interno bianco, abbacinante.