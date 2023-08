“Dio bono!”, com'è scatenato Manzoni quando scrive di morale cattolica

Don Lisander e quello che il carattere nazionale non vuol sentire. La riedizione del saggio sulla religione svela piccole e grandi perle dell'autore dei "Promessi sposI"

Sorge l’atroce dubbio che a scuola abbiamo letto per decenni l’opera sbagliata per Manzoni, e che invece dei “Promessi sposi”, ingurgitati con l’imbuto, sarebbe stato meglio esercitare la coercizione affinché gli studenti studiassero le “Osservazioni sulla morale cattolica”, appena riedite da Castelvecchi. Il curatore Arnaldo Colasanti si spinge all’eccesso di immaginare un’Italia diversa se il testo avesse avuto capillare diffusione; chissà. Di certo generazioni intere di ragazzi avrebbero sussultato, scoprendo un Manzoni scatenato hater, più polemista che apologeta, che spesso si lascia andare a una prosa scossa da attacchi di sarcasmo, quando non all’esasperazione dinanzi all’ottusità altrui, che lo induce a esclamare qua e là “Dio bono!”.