I versi di Patrizia Cavalli svelano la differenza tra cosa è poesia e cosa no

"Qualcuno mi ha detto / che certo le mie poesie / non cambieranno il mondo / Io rispondo che certo sì / le mie poesie / non cambieranno il mondo”. Sono versi di Patrizia Cavalli, tratti della prima raccolta del ’74, dedicata a Elsa Morante che in lei aveva visto la poesia. “Bene, vediamo un po’ come fiorisci / come ti apri… / dove inclini / se nel morire infradici o insecchisci / avanti su, io guardo, tu fiorisci”.

