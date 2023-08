Amare Pascoli e la sua attenzione dolce e malinconica per le piccole cose

Di tanto in tanto riprendo in mano la voluminosa raccolta delle opere di Giovanni Pascoli e più di frequente ciò accade nelle sere di agosto, quando il cielo notturno richiama uno dei suoi componimenti più celebri. Per lunghe serate vi sono tornato, in qualche modo spronandomi a chiarire a me stesso quale fosse l’origine del fascino destato in me da quei versi, finché la meta di questa ricerca si è fatta d’un tratto più nitida: ciò che mi conquista è l’attenzione – dolce e malinconica a un tempo – per le piccole cose. Il gallo che canta in un’aia, le ginestre nel greto, l’uomo che miete il grano e le rondini nell’uliveto; una culla che dondola pian piano, la neve che fiocca lenta, lenta, lenta. E’ del resto il cuore stesso della poesia, questa inclinazione a cogliere con inattesa chiarezza la densità delle cose, mettere in luce d’un tratto il rilievo di ciò che altrove parrebbe ordinario, evidenziare l’inaspettata novità di ciò a cui normalmente rivolgeremmo uno sguardo superficiale. La inquieta immagine di un nido nell’ombra che attende, la solitudine di un aratro in mezzo al campo e, soprattutto, la mai pronunciata parola albero – troppo generica – che si declina nel prunalbo, gli albicocchi, la quercia, gli ulivi.

