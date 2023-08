La relatività della pace

All’inizio degli anni 30, su impulso della Società delle Nazioni e dell’Istituto internazionale per la cooperazione intellettuale, venne promosso un dibattito epistolare sui temi di più stringente attualità tra le maggiori figure della cultura dell’epoca. Fu questa l’occasione per la lettera che Albert Einstein scrisse a Sigmund Freud nel 1932 e che si trova nel volumetto “Perché la guerra?” (in Italia da diversi anni nel catalogo Bollati Boringhieri). Einstein, nella sua lettera, si lamenta dell’aggressività dell’uomo e fin da subito si interroga se ci sia un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra causata dalla loro aggressività e dalla “sete di potere della classe dominante”. Il fisico auspica una pace mondiale sotto l’egida di “un’autorità legislativa e giudiziaria col mandato di comporre tutti i conflitti” ma, per fare questo, per trovare “i mezzi e le maniere mediante i quali rendere impossibili i conflitti armati” bisogna prima riformare le coscienze della cosiddetta intellighenzia e dargli una nuova forma psichica, mentre le masse incolte seguiranno. E’ a questo punto che Einstein pone a Freud un quesito che è allo stesso tempo un auspicio: “Vi è una possibilità di dirigere l’evoluzione psichica degli uomini in modo che diventino capaci di resistere alla psicosi dell’odio e della distruzione?”.

