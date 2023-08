Viaggio nel mare agitato dei podcast, la bolla che non scoppia

Da anni ci raccontiamo di un’età dell’oro dell’audio. Ma dall’America soffiano venti di crisi, con i grandi investitori che si fanno più cauti. Come sta il mercato italiano, secondo chi ci lavora

C’è un’interferenza che disturba il coro altrimenti entusiasta che da anni canta di “un’età dell’oro” dei podcast. Arriva dagli Stati Uniti, dove si inizia a dire che i giorni della giovinezza spensierata, i podcast potrebbero averli ormai alle spalle. Dallo scorso anno, scrive Bloomberg, “dopo una prolungata frenesia di acquisizioni, alcuni dei più grandi investitori stanno ridimensionando le loro attività”. Pesano le preoccupazioni per la recessione e le cautele degli inserzionisti. Con una bella immagine la Bbc aveva definito il podcast “cinema per le orecchie”. E se il mondo del grande schermo è in subbuglio, con gli scioperi di sceneggiatori e attori, le lacrime dei signori degli studios e le palpitazioni dei re delle piattaforme, anche nel settore dell’audio-intrattenimento ci si prepara alla turbolenza.