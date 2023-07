Hollywood compie cent'anni. Quel che era e quel che è rimasto. Colloquio col suo storico David Thomson

San Francisco. David Thomson è probabilmente il più acclamato critico cinematografico vivente. Il suo dizionario biografico del film è considerato la bibbia hollywoodiana, e “La formula perfetta”, uscita in originale nel 2004 e riproposta da Adelphi in Italia l’anno scorso, racconta l’epopea della nascita del cinema americano come il più avvincente dei romanzi. La formula perfetta – in originale “The whole Equation” – sarebbe quella del film americano di colossale successo, formula naturalmente impos- sibile da trovare, neanche le più artificiali delle intelligenze d’oggi riuscirebbero a riprodurla. Lui però in parallelo si è dedicato soprattutto a un’altra formula, quella inversa per cui Hollywood riesce sempre a devastare gli scrittori d’ogni dove che si sono di volta in volta succeduti alla ricerca del successo cinematografico losangelino in veste di sceneggiatori, da Nathaniel West a John Fante al più celebre di tutti, Francis Scott Fitzgerald che coi suoi “Ultimi fuochi” e la sua vicenda personale ha poi costruito l’altro archetipo e la controstoria, su quello che Hollywood fa agli autori, soprattutto se dotati di talento.

