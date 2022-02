Fake news e complottismo No vax: Spotify non è rock

Una valanga che potrebbe sommergerli. Alla fine sono stati i canadesi a dire ciò che non ci si aspettava di ascoltare: due vecchi, stimati signori della musica ancora non disposti a deporre le armi, per quanto possano dolere le loro articolazioni. Neil Young, 76 anni, e a ruota Joni Mitchell, 78. Più di mezzo secolo orsono scesero dal freddo nord per diventare protagonisti del suono della California e idoli planetari intramontabili. Adesso, per quanto malandati, Neil e Joni uniscono le forze per una protesta che potrebbe diventare uno tsunami sul tremebondo mercato della musica d’oggi, trasformando Spotify, il servizio streaming che ha contribuito a rivoluzionarne i consumi, nel terreno di un duro scontro politico-culturale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE