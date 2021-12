Joni Mitchel, l'avventuriera del folk

Poco prima del celebre “Sono andato a letto presto”, in “C’era una volta in America” Noodles si rivolge a Fat Moe con un altrettanto famoso “I vincenti si vedono alla partenza”, riferito a Deborah – la sorella di Moe – che nei trentacinque anni in cui Noodles aveva forzatamente vissuto altrove era riuscita a realizzare il suo sogno di bambina: diventare una grande stella di Broadway.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE