Ora i No Vax usano un antiparassitario per cavalli (Ivermectina)

I no vax rifuggono i vaccini approvati per il Covid definendoli "sperimentali", ma poi si sottopongono a cure mai sperimentate

Nonostante gli allarmi lanciati dagli enti regolatori di mezzo mondo, continua a tenere banco il caso dell’ivermectina, un antiparassitario utilizzato quasi esclusivamente sugli animali, diventata per alcuni una fantomatica terapia domiciliare efficace contro il Covid. In realtà i primi alert su questo farmaco erano già arrivati a marzo. L’Ema, l’Agenzia europeper i medicinali, all’epoca aveva concluso “che le evidenze attualmente disponibili non sono sufficienti a supportare l’uso di ivermectina per Covid-19 al di fuori degli studi clinici. Sebbene ivermectina sia generalmente ben tollerata alle dosi autorizzate per altre indicazioni, gli effetti indesiderati potrebbero aumentare se si utilizzassero dosaggi più elevati necessari ad ottenere concentrazioni di medicinale nei polmoni che siano efficaci contro il virus. Non si può pertanto escludere tossicità quando ivermectina è utilizzata a dosi superiori rispetto a quelle approvate”, spiegava l’ente regolatorio.