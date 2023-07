Le guerre, la pace e noi che non possiamo dirci tolstoiani (tendenza L'vovic)

Mai come ora il mondo si è trovato di fronte a pericoli così estremi”. Dichiarazioni come queste non mi sono mai piaciute e ho accusato chi le usava di narcisismo apocalittico, usato allo scopo di dare peso maggiore, il più possibile, ai suoi discorsi. Ironizzavo: se siamo al peggio, allora in futuro le cose non potranno che andare meglio! Oggi però cominciamo a sospettare che dopo pandemia, migrazioni, inquinamenti, guerra e crisi climatiche c’è seriamente di che allarmarsi. La situazione richiederebbe iniziative decise, drastiche e rapide che la politica mondiale (se esiste) è ben lontana dal saper prendere. Siamo come ipnotizzati e paralizzati dalle nostre abitudini materiali e mentali e non riusciamo a credere reali i rischi del prossimo futuro.

