Da Guareschi alla Fallaci, da Montanelli a Pansa. Scacco matto all'egemonia culturale della sinistra

Temutissima, pervasiva, onnipresente, “l’egemonia culturale della sinistra” in Italia. Certo. Però è paradossale che nell’epoca d’oro dell’egemonia culturale della sinistra i libri più venduti siano stati (quasi) sempre di “destra”. O comunque vilipesi ed etichettati come tali, all’ingrosso, senza sfumature. Una iattura per chi è ossessionato dal populismo come eterna perversione del bon ton democratico. O forse no: semplicemente la prova ulteriore che persino attraverso i libri, nel rifugio dorato che dovrebbe custodire la propria inviolabilità dall’assalto dell’accaldata soldataglia populista, si sia manifestato in Italia, nel dopoguerra postfascista, il sintomo permanente di una frattura immedicabile. La separazione tra popolo ed establishment, che pure ci sembra tanto nuova. Il mondo cartaceo diviso in due. Da una parte – da quella dei reietti si intende – le vendite a milioni, la popolarità, il trionfo commerciale. Dall’altra l’editoria raffinata. L’aristocrazia accademica. Le collane di qualità. Le patenti ideologiche erogate con elegante parsimonia e impareggiabile snobismo. L’arroganza della cultura che fa tutt’uno con il sussiego pedagogico.

