Un Meridiano ci restituisce le mille facce di Leon Battista Alberti

Nel film Quo Vado Checco Zalone, funzionario in un ufficio provinciale caccia e pesca, in una scena che serve a spiegare la differenza tra concussione e corruzione, ottiene come omaggio delle quaglie. Anche Leon Battista Alberti, umanista, tra i massimi architetti del Rinascimento, riceveva da Ludovico Gonzaga, signore di Mantova, delle quaglie, e considerava questo dono come un grandissimo segno di successo personale. Ma questo non è l’unico parallelo che serve ad accorciare i secoli e a mostrare che dal 1400 a oggi le cose non sono cambiate poi molto, e che se ricevi in regalo delle quaglie vuol dire che la tua carriera sta andando alla grande. Considerati i device e le rivoluzioni tecnologiche nella comunicazione, si tende a provare la falsa nostalgia di un passato mitico in cui l’umiltà regnava nel cuore degli individui e dove ancora non ci tentavano i demoni del selfismo, dell’auto storytelling e della creazione di una narrazione falsata del sé.

