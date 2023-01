Dobbiamo raccontarci come siamo stati, non come gli eroi che non eravamo

I giovani capiscono subito qual è la credibilità del loro padre e dei loro nonni. Ed è questa caratteristica a costituire il collante tra le generazioni. Carissimo, voglio con commozione dirti che è un errore raccontarci, voler apparire come degli eroi, come personalità forti che hanno saputo superare ogni difficoltà. Lo sai anche tu che non è vero. Noi dobbiamo raccontarci esattamente come siamo stati e come sentiamo di essere in questo momento. E allora non dimenticare il tuo dolore, le tue sconfitte, i tuoi errori, perché servono più delle tue fantasiose vittorie.

