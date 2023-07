Stroncare una star della filosofia si può. L'ha fatto pure Schopenhauer

Il riconoscimento del diritto di ognuno a pensarla come vuole, si è trasformato in ipocrisia e reticenza. Il filosofo accademico non osa criticare ne’ discutere la filosofia del collega per non farsi dei nemici che potrebbero nuocere alla sua carriera

L’universalità della filosofia e del suo linguaggio sono sempre a rischio di astrattezza e di scarsa umanità. Se ne accorse la filosofia posthegeliana e antiidealistica di destra e di sinistra, da Schopenhauer e Feuerbach a Kierkegaard, Marx, Nietzsche, tutti passionali e nemici dell’università. Che fossero materialisti o moralmente individualisti, non sopportavano Hegel, dopo averlo studiato e visto insegnare. Nel Novecento, il nuovo Hegel, l’ipocrita essenzialista (altro che esistenzialista!) Martin Heidegger ha conquistato e inquinato con il suo gergo ontologico le università del mondo, ipnotizzando, colonizzando e ubriacando anche cristiani e marxisti, che invece avrebbero dovuto essere i suoi più ovvi e immediati avversari. Inoltre nel secondo Novecento, e soprattutto con il nuovo millennio, le polemiche tra filosofi sono pressoché sparite. Ha vinto l’accademismo e non c’è filosofo che osi confutare e criticare pubblicamente dal proprio punto di vista filosofie e filosofi di opposta tendenza. Soggettivismo e oggettivismo, idealismo e materialismo, razionalismo e irrazionalismo, generalità e concretezza sono considerati conflitti superati. In parte questo è vero. Ma si può anche sospettare che in questo superamento di conflitti filosofici classici si nasconda l’indifferenza e una troppo scarsa passione per la filosofia e la verità. Il riconoscimento del diritto di ognuno a pensarla come vuole, si è trasformato in ipocrisia e reticenza. Il filosofo accademico non osa criticare ne’ discutere la filosofia del collega. Vuole vivere in pace e al sicuro, non farsi dei nemici che potrebbero nuocere alla sua carriera.