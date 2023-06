Nel Sinai di McCarthy, lo scriba dell'Apocalisse occidentale

Nel 1981 apparve un piccolo libro di filosofia, Dopo la virtù. L’autore osservava l’occidente e non vedeva che confusione. Una “nuova èra oscura” si stagliava davanti a noi. Iniziava immaginando il crollo della cultura: “Immaginate che le scienze debbano subire le conseguenze di una catastrofe. Accadono sommosse su vasta scala. Laboratori vengono incendiati, fisici linciati, libri e strumenti distrutti”. Si tenta una ripresa culturale, ma si possiedono solo dei frammenti, “parti di teorie senza legami né con gli altri pezzetti di teoria, mezzi capitoli di libri, singole pagine di articoli, non sempre del tutto leggibili perché stracciate e bruciacchiate”. I bambini imparano a memoria le parti superstiti. Ma i filosofi non riescono più a comprendere di essere affondati in un caos culturale. “L’ipotesi che voglio sostenere è che nel mondo in cui viviamo il linguaggio della morale si trova nel mondo immaginario che ho descritto”. L’autore del libro era un filosofo scozzese che era passato dal marxismo al tomismo, Alasdair MacIntyre.

