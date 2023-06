Il pessimismo pacificato degli Stati Uniti nelle pagine di Cormac McCarthy

Nel momento di generale perplessità su cosa sia (o cosa stia diventando) l’America contemporanea, la morte del vecchio Cormac McCarthy ci mette di fronte alla liquidazione di un prototipo a questo punto è difficile collocare, oppure che, guardando da qui, abbiamo finito per rimuovere. L’America per com’era. Per come si è fatta apprezzare da alcuni, spaventando molti altri e attirando tanta gente che aveva pochissimo da perdere. Un posto dove era ampiamente praticabile l’ipotesi di cominciare o addirittura ricominciare – è divertente che in una delle sue rare interviste, ribadendo il totale disinteresse per i viaggi, il turismo e la conoscenza del mondo-oltre, McCarthy dichiarasse che un posto che lo intrigava fosse la Nuova Zelanda, abbastanza minimale e lussureggiante di indurre la tentazione di ripartire da capo, com’era stato appunto per il suo paese, alle origini. Ma McCarthy nei suoi romanzi ha raccontato un’altra America, afferrata al volo e fotografata mentre le cose erano già andate a ramengo e sui suoi sfondi meravigliosi s’andava replicando la commedia umana della sopraffazione, addirittura nella versione peggiore, spoglia di ogni cultura, col predominio dei muscoli e una nebbia di confusione calata sul tutto.

