Cormac McCarthy diede per persa la battaglia contro quelli meno bravi di lui

Giuseppe Tomasi di Lampedusa distingueva tra scrittori grassi e scrittori magri. I barocchi generosi di parole, e quelli a cui non si può togliere nulla, sulla pagina c’è solo l’essenziale. Cormac McCarthy più che magro era scheletrico. Anche nella punteggiatura. Ammetteva il punto fermo e qualche rara virgola. Niente virgolette, detestava “quei segnetti di mosca”. Odiava sopra ogni cosa i punti e virgola (per inciso e tra parentesi, attirandoci i fulmini postumi dello scrittore, la questione è stata a lungo dibattuta tra me e Giuliano Ferrara, che i punti e virgola li usa da maestro anche su WhatsApp). Guai alle virgolette, e ai due punti per introdurre il discorso diretto. Neppure si dava la pena di indicare con chiarezza chi era a parlare. Se il lettore si distrae, peggio per lui – lo sa bene chi ha letto La strada il romanzo che nel 2006 vinse il premio Pulitzer e fece circolare il nome di Cormac McCarthy fuori dalla cerchia degli orfani di William Faulkner. Assieme a Non è un paese per vecchi, poi diventato un bellissimo film dei fratelli Coen.

