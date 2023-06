Così Cormac McCarthy ha ampliato i confini del nostro mondo

Non è impresa da pigliare a gabbo descrivere fondo a tutto l’universo, scriveva Dante addentrandosi nelle regioni gelate di Cocito, esprimendo la sfida ultima che coinvolge ogni artista autentico. E non è destino comune in tale lavorio essere paragonato ai tragici greci, vincere il Pulitzer per la letteratura e scrivere una sceneggiatura per un film candidato al premio “Ma che cazzo” di Mtv. In Cormac McCarthy tutto questo conviveva in un tutt’uno che sapeva attingere alla tradizione narrativa, ultimamente alle scienze dure e persino ai B-movies. Nel corso degli anni e in un profluvio delle ultime ore alla notizia della sua morte, le citazioni preferite dalle sue opere da parte di scrittori, critici, lettori hanno spaziato e spaziano dall’elogio di semplice un pozzo di pietre nel quale pare condensarsi tutto il solido, semplice senso della bontà della creazione contrapposta alla ferocia del nichilismo omicida, alla lirica straziante semplicità degli scambi tra padre e figlio in un’America post apocalittica, novelli Enea e Ascanio che portano il fuoco – “Se tu morissi vorrei morire anch’io. Per poter stare con me? Sì. Per poter stare con te. Ok” – all’ironia feroce, come un sogghigno di sbieco o una banalità pedissequa buttata lì – “Era morto?” “Lo spero per lui, l’abbiamo seppellito”.

