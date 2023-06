Un'opera dura e forte. Michieletto va oltre la fedeltà formale a Verdi e lo esalta

Il primo pugno nello stomaco arriva insieme al Messaggero, che porta le notizie sui crimini di guerra dei barbari etiopi portando in braccio il cadavere di una bambina. E allora capisci per la prima volta perché Verdi abbia scritto per questo comprimario delle frasi così cariche di dolore. È Aida al Nationaltheater di Monaco, regia di Damiano Michieletto, teatro d’opera inteso come riflessione su quello che siamo, ma che non esclude l’emozione. Niente Egitto, ovvio: i primi due atti si svolgono in una scuola sgarrupata che serve da rifugio ai profughi di qualche guerra, mettiamo Bakhmut: neri squarci lasciano cadere dal soffitto della polvere nerastra da bombardamento appena finito. Negli ultimi due, la scuola è stata sommersa dai detriti e la scena è occupata da un’enorme montagna triangolare (eccola, la piramide!) di questi neri frammenti: le scene, al solito, sono di quel gran genio di Paolo Fantin. È un’umanità spaventata e impoverita che indossa galosce di gomma e giacche a vento di colori spenti (costumi, perfetti, di Carla Teti) e cerca di sopravvivere come può, con il solo conforto di una zuppa calda scodellata da Aida bullizzata da Amneris in un atroce tailleur melanzana, e qui la citazione è forse al colore prediletto dalle sciure bavaresi. Ramfis non è un sacerdote ma sta fra il boss mafioso e il capo paramilitare, insomma molto Wagner e non nel senso di Richard: dopo aver liquidato Amonasro a colpi di pistola nel terzo atto, nel quarto obbliga pure un’Amneris distrutta a fidanzarsi con lui infilandole a forza l’anello.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE