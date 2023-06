La mitica sede del vecchio Whitney Museum va a Sotheby's. Fine di un'èra

Ai più la vendita alla casa d’aste Sotheby’s da parte del Whitney Museum dello storico blocco di cemento al 945 di Madison Avenue, all’altezza della 75ma strada, non dirà nulla ma per il manhattancentrico mondo dell’arte contemporanea la notizia è uno choc, un terremoto e forse una catastrofe, in sintesi la fine di un’èra. Un’èra in cui i musei facevano la differenza nella carriera creativa ed economica di un artista. Il denaro non rende felici, ma come diceva quel comico “quelli che non ne hanno sono incazzati come delle bestie”. Questa considerazione è verissima quando si parla del sistema dell’arte: artisti, galleristi, collezionisti e curatori. Il successo coincide sempre di più con la dichiarazione dei redditi e le proprietà immobiliari. Un tempo era diverso, non necessariamente migliore anche se leggermente più romantico e sexy. L’inversione di tendenza, con i musei che iniziano a perdere potere a favore delle gallerie private o le Biennali che iniziano ad arrancare dietro le fiere d’arte, è iniziata subito dopo la grande crisi economica del 2008. Da allora il denaro ha cominciato a scorrere a fiumi e i prezzi delle opere d’arte, anche di giovanissimi sconosciuti, a salire sconsideratamente. Le case d’asta a farla da padrone.

