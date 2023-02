La grande moda va all'asta e le multinazionali applaudono

Nelle stesse ore in cui, a Parigi, Daniel Roseberry scendeva suo malgrado nella fossa di leoni da tastiera incapaci di distinguere la tassidermia da un peluche, Pierpaolo Piccioli costruiva il suo club ideale al Bridge fra ali di folla assiepata sul Ponte Alexandre III al freddo per fotografare le celebrities e le ospiti di Giorgio Armani chiedevano un selfie a Lucas Bravo, il bel Gabriel di “Emily in Paris”, nelle sale e sulla piattaforma online Christie’s e di venivano battuti all’asta due dei lotti più importanti di abiti haute couture visti negli ultimi anni: la cosiddetta “V.W.S. Collection”, dalle iniziali di una famiglia che dalla Russia rivoluzionaria emigrò dapprima a Shanghai, dove dagli anni trenta iniziò a raccogliere opere importanti opere d’arte, sculture in giada e porcellane, e quindi a Parigi, selezionando favolosi pezzi di haute couture, e una parte della collezione di Didier Ludot, la cui boutique sotto le arcate del Palais Royal è stata per decenni meta di pellegrinaggio di ricercatori, grandi collezionisti e appassionati.

