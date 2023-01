Da Valentino a Gucci. Sabato De Sarno sostituisce Alessandro Michele

Il braccio destro di Paolo Piccioli viene nominato direttore creativo di Gucci e prende il ruolo lasciato da Alessandro Michele. De Sarno presenterà la sua prima collezione in occasione della Settimana della Moda Donna di Milano, a settembre 2023

In effetti c’era un motivo per cui il nuovo direttore creativo di Gucci non potesse essere annunciato prima delle sfilate della couture. Perché Sabato De Sarno, quarantenne nato a Napoli, una carriera iniziata in Prada nel 2005, poi passato in Dolce&Gabbana, dal 2009 è in Valentino, ed è attualmente il braccio destro di Pierpaolo Piccioli come fashion director delle collezioni uomo e donna. Benché De Sarno non si occupi della couture, responsabilità quasi unica di Piccioli e dell’atelier Valentino, annunciarne la nomina a sostituto di Alessandro Michele prima della sfilata di mercoledì sera sarebbe stato un gesto di scarso fair play che giustamente il ceo di Gucci Marco Bizzarri non ha voluto fare, anche in virtù degli ottimi rapporti che intercorrono fra lui e il ceo di Valentino, Jacopo Venturini, a sua volta artefice di una lunga stagione di successi in Gucci e prima ancora in Prada.

De Sarno presenterà la sua prima collezione in occasione della Settimana della Moda Donna di Milano, a settembre 2023. Come afferma la maison in una nota, “nel suo nuovo ruolo, De Sarno guiderà l’Ufficio Stile della Maison riportando a Marco Bizzarri, Presidente e CEO di Gucci, con la responsabilità di definire ed esprimere la visione creativa del marchio nelle collezioni donna, uomo, nella pelletteria, negli accessori e nella categoria lifestyle”. Sabato De Sarno è cresciuto a Napoli. Ha iniziato la sua carriera in Prada nel 2005, passando poi in Dolce &Gabbana, prima di approdare in Valentino nel 2009, dove ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità, fino alla nomina a Fashion Director, con il compito di supervisionare le collezioni uomo e donna.