Ferragni balla con i leoni di Schiaparelli ed è subito preda degli animalisti

"La prossima volta non testa di leone ma di uomo!”. Sono gli animalisti in unione mistica con la preda. È successo lunedì, mentre la più carina d’Italia si godeva la sfilata Schiaparelli Primavera Estate 2023. Chiara Ferragni atterrava a Parigi, dove l’aspettavano le madri natura toccate in sorte al millennio. Naomi Campbell, Irina Shayk, Shalom Harlow sfilavano l’una acconciata da lupa con cappotto in pelo, testa di belva e sangue agli occhi, l’altra in tubino di velluto e – tenete a mente – criniera di leone, l’ultima in lonza-animalier con grosse fauci sul petto (…per sbranarvi meglio). Sono le fiere infernali del primo canto, avete capito, ma visto che Dante è quasi appropriazione culturale o se non altro politica, sono pure tre nature in stile Leopardi: metà strafighe metà belluine.

