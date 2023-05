“L'anticapitalismo è solo una religione politica”. Parla Rainer Zitelmann

Storico e sociologo, giornalista e imprenditore, Rainer Zitelmann ha svolto diverse professioni nel corso della propria carriera. La sua prima tesi dottorale dedicata alla figura di Adolf Hitler è stata tradotta in italiano ormai un quarto di secolo fa (Hitler, Laterza, 1998). Autore prolifico – ha all'attivo più di venti libri – Zitelmann si focalizza da qualche tempo sullo studio storico-sociologico del capitalismo (il secondo dottorato lo ha dedicato allo studio della psicologia dei super ricchi). E' appena uscita per le edizioni IBL Libri la traduzione del terzo volume di una sorta di trilogia capitalistica: Elogio del capitalismo. Dieci miti da sfatare (gli altri, sempre per IBL Libri, sono La forza del capitalismo. Un viaggio nella storia recente di cinque continenti, 2020, e Ricchi! Borghesi! Ancora pochi mesi! Come e perché condanniamo chi ha i soldi, 2021) . Ne parliamo brevemente con lui.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE