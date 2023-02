Il caso Cospito e quell'anacronistica rivolta contro il capitalismo

Gli anarchici a Roma hanno dato alle fiamme cinque Fiat Fiorino della Tim. E poi c'è Favino, che si sente il Che e stacca il wifi per non essere vittima delle società telefoniche. Entrambi hanno capito poco il contesto

Destano sconcerto e preoccupazione gli attacchi anarchici e certo sconcerto e preoccupazione desta pure la sorte di un cittadino forse non così pericoloso e di sicuro in gravi condizioni come il povero Alfredo Cospito. Ma ormai tutto è contro di lui, la politica, la macchina dello stato, le elezioni regionali, le alleanze, il timing col Messina Denaro catturando. E pure i suoi sodali, però, soprattutto, che hanno pensato bene di incendiare dei fiorino della Tim in giro per Roma, cinque per l’esattezza.