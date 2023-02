Contro il climate change servono i meccanismi virtuosi del capitalismo, non i divieti

Proibire l’uso dei jet privati è inutile e ci proietta in un mondo distopico. Bisogna invece indirizzare le forze del mercato per produrre innovazione

Le critiche al capitalismo attuale sono onnipresenti, e in genere si focalizzano sul fatto che il sistema stia portando a un aumento delle diseguaglianze, a consumi sfarzosi e superflui da parte dei ricchi, e alla distruzione dell’ambiente. Nel tentativo di affrontare in maniera combinata questi tre problemi, molti chiedono di vietare del tutto le attività inquinanti e lussuose come l’aviazione privata. Una chiara comprensione del modo in cui la decarbonizzazione potrà essere credibile in questo settore è la chiave del nostro futuro verde e del tipo di soluzioni che il capitalismo richiede per l’èra del cambiamento climatico.