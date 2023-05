Yasmina Reza ha la qualità più importante per chi scrive: saper vedere

“Non è proprio uno spasso la famiglia, eh?” Si dovesse riassumere cento pagine in una riga, inevitabile scegliere questa. Perché no, non è sempre uno spasso. E tuttavia senza ipocrisie, inganno, invidia e rapporti di potere, si darebbe letteratura? Non quella che vale la pena di leggere. Trattasi, da sempre, di ingredienti fondamentali per ogni scrittore. Per la serie “come trasformare lo sterco in oro” – lo sterco delle delusioni, della vita che non è andata dove doveva e come doveva, della consanguineità che si ribella a sé stessa –, ecco, fresco fresco, questo Conversazioni dopo un funerale (Adelphi, 120 pp., 12 euro). Un testo teatrale di qualche anno fa, pubblicato per la prima volta in Italia, che ha moltissimo da insegnare. Yasmina Reza l’ha scritto quando aveva ventitré anni, dopo aver preso la decisione di smettere di recitare. “Mi sono subito resa conto” – ha ricordato in più di una intervista – “che era una vita terribile: dovevo andar dietro ai desideri degli altri. Così mi sono detta che aspettare non poteva essere un destino. Sapevo, più o meno, di possedere un piccolo talento nello scrivere, adoravo il teatro, e quindi ho provato a scrivere una pièce. Ho avuto l’intelligenza di non scrivere un ruolo per me stessa, e poi ho aspettato a lungo per portarlo in scena.”

