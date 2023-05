Se solo applicassimo la regola di Khaby Lame: semplificare secondo verità

Confesso, per mesi ho guardato e riguardato i video silenziosi del tiktoker Khaby Lame come si assiste a una pantomima eleusina, o come Parsifal quando gli sfila davanti la processione muta di valletti e damigelle che ostendono simboli enigmatici, e resta misticamente sconcertato. Insomma, intuivo che c’era una lezione da capire, un oracolo di qualche tipo da decifrare, ma non avevo idea di quale fosse. Khaby Lame, lo sa grosso modo chiunque abiti sul pianeta Terra, nei video che lo hanno reso famoso segue sempre una classica ed elegante struttura in tre atti: guarda un tutorial in cui si danno macchinosissime istruzioni per compiere un’operazione banale – sbucciare una banana, infilarsi le scarpe, aprire una lattina, versare una bibita –, poi compie la stessa operazione nel modo più ovvio e diretto, infine con uno sguardo perplesso e con un gesto illustratore dei palmi delle mani aperte sottolinea la vacuità della complicazione non necessaria. Fine.

