Nel delirio contemporaneo ci mancava il grattacielo per sole donne

Il primo a dare la notizia è stato il Guardian, ma ora tutta la stampa inglese ne sta parlando: nel quartiere di Ealing, zona ovest di Londra, sorgerà il primo grattacielo per sole donne. 15 piani, 102 appartamenti, riservati esclusivamente a donne single con difficoltà economiche, svantaggi sociali, esperienze pregresse di discriminazioni, abusi o violenze. Per esser ancora più chiari, per chi non lo avesse capito: man will be banned, gli uomini non potranno accedere, come hanno scritto alcuni giornali nei sottotitoli. Il progetto verrà realizzato dalla società britannica di edilizia sociale Women’s Pioneer Housing fondata nel 1920 come parte del movimento delle suffragette. Le richieste di appartamenti per sole donne a prezzi accessibili, dice l’ad, sono in aumento.

