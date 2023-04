Macchine intelligenti per produrre uomini stupidi. Marcuse utile all'oggi

Il sociologo e filosofo “francofortese” denunciava la pericolosità della tecnologia usata come forma di controllo sociale. I rischi per la cultura del lavoro e il senso di realtà in un mondo che cambia

Quando la cultura intesa come ambito speciale provoca più peggioramenti che miglioramenti qualitativi a sé stessa e a ciò che produce (musica, cinema, comunicazione, letteratura, arti visive) allora può venire la voglia di ricordare che la cultura di una società coincide con tutte le caratteristiche della vita sociale. Per esempio: abbiamo creato una socialità nella quale fare scuola risulterà presto impossibile, come si comincia a vedere già oggi. Altro esempio: mi sembra che la progressiva degradazione e l’impoverimento culturale del lavoro, sia manuale che intellettuale, abbia effetti negativi in tutta la vita culturale, cioè nella società. Sono indotto a valorizzare queste ovvie connessioni dopo aver letto alcuni articoli che toccano fenomeni superficialmente considerati eterogenei, ma che invece, probabilmente, sono correlati: a) il nuovo lavoro industriale alle prese con l’intelligenza artificiale, b) il diffondersi di aggressività e violenza nella società e c) il nostro rapporto con il patrimonio culturale ereditato, che è sempre più difficile trasmettere alle nuove generazioni.