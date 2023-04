Le intelligenze del futuro. Sviluppi e ostacoli della tecnologia

Da quando alla fine del 2022 è stato reso pubblico ChatGPT, nel mondo tecnologico è successo qualcosa che non avveniva da moltissimi anni. Per la prima volta, tutto il settore è stato preso da un entusiasmo sincero, dall’idea che forse – forse – questa è la volta buona. Come sapete, ChatGPT è un chatbot creato dall’azienda OpenAI: è un’intelligenza artificiale che riesce a conversare in forma scritta con le persone in maniera paurosamente precisa. E come sapete, da mesi si parla di ChatGPT e dei suoi cuginetti (come Midjourney e Dall-E, che sono intelligenze artificiali simili ma addestrate a produrre immagini anziché testi) con un entusiasmo eccezionale, che ha contagiato i media di tutto il mondo ed è diventato argomento di conversazione un po’ dappertutto. “Hai provato a chiedere a ChatGPT di scrivere un haiku sul cioccolato di Modica?”, “Hai provato a creare una foto di Biden e Trump che si baciano?”, “Hai provato a far fare a ChatGPT il tema d’italiano su Leopardi?”: sono ormai argomenti di conversazione relativamente comuni. Tralasciamo il pasticcio fatto di recente dal Garante per la Privacy italiano, che con una mossa maldestra – indipendentemente da quanto fosse giustificata – ha fatto in modo che OpenAI decidesse di rendere inaccessibile ChatGPT dall’Italia: è un intoppo probabilmente minore, anche se un po’ imbarazzante. Concentriamoci, piuttosto, sull’entusiasmo globale. Di per sé, l’entusiasmo per una nuova tecnologia non è niente di nuovo. Sappiamo ormai da tempo che la Silicon Valley è un gigantesco meccanismo imprenditoriale, finanziario e tecnologico lanciato a rotta di collo all’inseguimento della “next big thing”, la nuova grande idea rivoluzionaria. La “big thing” per antonomasia è l’iPhone, un’invenzione che ha cambiato il mondo, ha consentito l’apertura di infiniti nuovi mercati e ha permesso all’azienda che l’ha creato di accumulare ricchezze e poteri inenarrabili: tutta la Silicon Valley – e a dire il vero un po’ tutto il mondo – è alla ricerca di questa next big thing, di questo nuovo iPhone come se fosse il Santo Graal.

