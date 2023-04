La sfida di ChatGPT per adempiere alle richieste del Garante

Tra i punti contestati ad OpenAI c'è la verifica adeguata dell'età degli utenti. Un'operazione che per paradosso richiede più intelligenza artificiale e complica ancora di più la gestione dei dati personali raccolti. Ora la società americana ha fino a metà aprile per comunicare la sua risposta all'autorità

Nessuno avrebbe immaginato questa corrispondenza ideale tra Elon Musk e Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la protezione dei dati personali italiano. Eppure con la decisione di bandire chatGPT dal territorio italiano il vertice dell’autorità privacy italiana ha di fatto recepito la richiesta di moratoria sull’Intelligenza Artificiale generativa formulata dal proprietario di Tesla e altri in una lettera aperta di pochi giorni fa. Con buona pace di Musk, l’incontro-scontro tra ChatGPT e le leggi europee sui dati era comunque solo questione di tempo, e lo si era capito dalla veemenza con cui ChatGPT, fin dalla data del suo rilascio pubblico lo scorso anno, aveva impattato la discussione in corso sulla proposta di regolamento europeo sull’intelligenza artificiale: i chatbot, che nella iniziale tassonomia del rischio della Commissione Europea erano stati ritenuti a basso rischio, con la pubblicazione di ChatGPT sono diventati terreno di divisione politica nel Parlamento Europeo e nel Consiglio, tra chi ne teme le capacità manipolative e li vorrebbe assimilati ai sistemi ad alto rischio e chi invece ha un approccio meno allarmato e ne ammetterebbe una regolazione più leggera.